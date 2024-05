L’Atalanta vince l’Europa League - Gasperini | Con un trofeo in più non credo di essere migliore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Abbiamo vinto in un modo straordinario, ripetendo quello che abbiamo fatto a Liverpool e Lisbona. È veramente una grandissima soddisfazione, i ragazzi hanno sfoderato una prestazione memorabile”. Lo ha detto l’allenatore del, Gian Piero, a Sky Sport dopo la vittoria della sua Atalanta in Europanella finale contro il Bayer Leverkusen a Dublino: “Noi giochiamo spesso con il tridente e c’erano tutte le condizioni per riproporlo. Dovevamopericolosi in attacco, non bastava difendere. Tutta la partita è stata straordinaria da parte di tutti. Abbiamo battuto una squadra forte, siamo davvero felici.reè un’impresa. Con unin più, nondidi quello che ero oggi pomeriggio. Ognuno ha i suoi obiettivi. Una coppa così prestigiosa ci voleva”. Poi un siparietto: “Una piazza o una via per me a Bergamo? Ma nooo, per quella c’è tempo…”.