L’Atalanta vince l’Europa League! Dea mitologica - tripletta di Lookman | Bayer Leverkusen strapazzato

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ha vinto, sconfiggendo ilcon un secco 3-0 nella finale andata in scena a Dublino (Irlanda). La Dea ha alzato al cielo il secondo trofeo continentale per importanza, regalandosi il primo sigillo internazionale della propria storia e riaprendo la bacheca dopo aver conquistato la Coppa Italia nel 1963. I neroazzurri hanno sovvertito il pronostico della vigilia, surclassando i freschi Campioni di Germania, che prima di questa sera non avevano ancora perso una partita in stagione. Apoteosi totale per i ragazzi di Giampiero Gasperini, che si regala il sorriso più bello della propria carriera da allenatore. Tripudio totale per il patron Antonio Percassi, che vive una notte magica alla guida di un club di provincia, oggi capace di consacrarsi meravigliosamente. Il sigillo odierno avrebbe garantito di diritto la qualificazione alla prossima Champions, maaveva già raggiunto l’obiettivo lo scorso weekend, visto che sarà tra le migliori cinque della Serie A.