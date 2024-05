L’Atalanta vince l’Europa League - Bergamo impazzisce | migliaia di tifosi in piazza VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) E’ qui la festa. Asono impazziti per la vittoria delda parte delin finale contro il Bayer Leverkusen. Un 3-0 rotondo, una partita dominata che ha fatto scattare la festa per le strade della città lombarda fin dal secondo tempo. Diecimilasolo tra i due maxischermi in centro, alla Torre dei Caduti inVittorio Veneto e in viale Papa Giovanni XXIII, intorno alle 23 sono scesi intantissimi supporter di fede Dea, che si sono riversati per le strade con i colori nerazzurri e intonando cori di gioia pura. Di seguito ecco il. La felicidad en las calles de Bérgamo, luego de que Atalanta gane un título por primera vez en 61 años. Qué hermoso que es el fútbol, hermano. ???pic.twitter.com/UJqqJCR7wa — PDF ? (@pibedefiorito) May 22, 2024 SportFace. .