L’Atalanta vince l’Europa League - a sorpresa arriva la reazione del Napoli FOTO

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sogno bergamasco a Dublino:la sua prima Europa, immediato il commento delce l’ha fatta, il team di Gian Piero Gasperini con un netto tre a zero ha schiantato il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso assicurandosiper la prima volta nella propria storia. Un successo inaspettato, contro un team a detta di tutti favorito, reduce da una Bundesliga vinta da imbattuta, una imbattibilità che persisteva tra l’altro in tutte le competizioni, almeno sino ai novanta minuti di stasera. Decisivo un indemoniato Lookman, autore di ben 3 goal, due nel primo tempo, uno nella ripresa, facendo letteralmente a fette la difesa delle aspirine, inerme dinanzi alle giocate del nigeriano. Delirio Atalanta a Dublino: vittoria per gli uomini di Gasperini, il commento delUn successo storico, che mancava dal 99 in ambito italiano. Gli ultimi ad assicurarsi quella che all’epoca si chiamava Coppa UEFA furono gli uomini di Alberto Malesani, che con il suo Parma portò nel bel paese la seconda competizione europea per club.