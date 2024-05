L' Atalanta sogna l' Europa League | la carica degli 8mila tifosi della Dea a Dublino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Oltresupporters atalantini hanno raggiuntoper l’appuntamento con la storia. Se l'ingresso deidel Bayer Leverkusen, grande favorito per l'epilogocoppa Uefa, è stato graduale, quelli dell’hanno egemonizzato gli attimi primafinale con cori d’incoraggiamento ai loro beniamini. A causa delle difficoltà logistiche per raggiungere l'Irlanda, i

Dublino (Irlanda). saranno quasi 8mila i tifosi dell’Atalanta che mercoledì (22 maggio) saranno presenti all’Aviva Stadium di Dublino per sostenere i nerazzurri nella Finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. La vendita si è svolta tra ... bergamonews

Dublino (Irlanda). Il biglietto lo hanno acquistato in circa 8mila . Qualcuno non riuscirà ad esserci a causa dei prezzi e della indisponibilità dei voli, ma il concetto resta: mercoledì mattina (22 maggio) Dublino si è risvegliata un po’ più ... bergamonews

Anche Dublino si tinge di nerazzurro: 8mila tifosi vivono l’attesa tra centro e fan zone - Anche Dublino si tinge di nerazzurro: 8mila tifosi vivono l’attesa tra centro e fan zone - La giornata è trascorsa tra una birra e l'altra, code per il cibo, musica dal vivo e chiacchiere, fino alla partenza con il corteo per raggiungere l'Aviva Stadium ... bergamonews

Treni, auto e aerei, il viaggio dei tifosi neroazzurri verso Dublino - Treni, auto e aerei, il viaggio dei tifosi neroazzurri verso Dublino - I più fortunati hanno trovato un volo diretto ma c’è chi – per penuria di posti o per risparmiare un po’, visti gli alti costi delle tratte - ha optato per soluzioni più creative o vere e proprie cara ... rainews

Tra scali fantasiosi e voli presi in anticipo: gli incredibili viaggi dei tifosi nerazzurri verso Dublino - Tra scali fantasiosi e voli presi in anticipo: gli incredibili viaggi dei tifosi nerazzurri verso Dublino - Dublino (Irlanda). Saranno circa 8mila gli atalantini che mercoledì sera saranno presenti a Dublino per assistere alla finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Una sfida che, comunque vada, ... informazione