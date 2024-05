L' Atalanta ha vinto l' Europa League

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dublino non è città per predestinati e per destini semplici e rettilinei. E non serve conoscere l’opinione di James Joyce per capirlo – scrisse: “Dublino è complicata e distruttiva delle magnifiche bravure e delle amorevoli storie di successi” –, bastava osservare lo sguardo di Xabi Alonso, l’uomo capace di rendere imbattibile e vincente un Bayer Leverkusen abituato ai traguardi persi, al terzo gol di Ademola Lookman nella finale di. Guardava fisso nel vuoto. Poi una sbuffata di delusione e rassegnazione. Doveva essere la sua serata, quella del Bayer Leverkusen. Non avevano mai perso, potevano farlo in finale? Soprattutto contro una squadra che si era fermata sempre a un passo dalla consacrazione? No, pensavano a Leverkusen, e forse anche i più. E invece è accaduto. L’ha segnato tre gol, il Bayer Leverkusen zero. La coppa l’hanno alzata al cielo di Dublino gli uomini di Gian Piero Gasperini.