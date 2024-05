L’Atalanta ha vinto l’Europa League Calcio - serata storica | battuto in finale 3-0 il Bayer Leverkusen che non perdeva da 51 partite

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tripletta di Lookman. Nessun giocatore nigeriano finora aveva fatto gol multipli in finali europee. Ma soprattutto, in unaed indimenticabile, hala sua prima coppa internazionale. Ha, superando inilcampione di Germania ed imda 51. Fino a stasera che la squadra di Gasperini porta la coppa a Bergamo. L'articoloha in3-0 ilche nonda 51 proviene da Noi Notizie.. .

La stella di Charles De Ketelaere brilla nel cielo nerazzurro di Bergamo, lontano dal buio delle notti milanesi. Nel L’Atalanta che vola sempre più in alto, che ha conquistato virtualmente un posto nella prossima Champions (i bergamaschi dovranno fare appena tre punti nelle prossime tre giornate), e domani si giocherà la prima di due finali, sta facendo la differenza il gioiello fiammingo, tornato a brillare come negli anni di Bruges, quando era un golden boy, un predestinato, ma con ancora tutto da dimostrare. sport.quotidiano

Il sindaco di Bergamo: "Lo stadio lo abbiamo venduto all'Atalanta, non aveva senso spendere soldi pubblici" - Come arriva l'Atalanta alla finale 'Avessimo vinto a Roma, saremmo arrivati più scarichi a Dublino. Con la Juve non avevamo Scamacca. E non ci ha aiutato partire quasi da favoriti. Con il Leverkusen ...

Europa League: ecco dove si giocherà la finale - ... che si svolgerà tra l' Atalanta e il Bayer Leverkusen , si ... Infatti, sarà l'Aviva Stadium a rendersi teatro dell'ultima sfida. ... facendo da cornice al derby portoghese Porto - Braga vinto per 1 - 0 ...