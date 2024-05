L’Atalanta fa la storia | Lookman regala l’Europa League - tripletta contro il Bayer

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Da qualche minuto è terminata la finale di Europatraed ilLeverkusen con il risultato di 3-0 a favore dei bergamaschi. La gara , come tutti aspettavano, inizia subito un grandissimo ritmo., infatti, passa in vantaggio al 13 con, bravissimo ad anticipare un poco sveglio Palacios e mettere in rete con il destro un cross basso dalla destra da parte di Zappacosta.ha vinto la finale di EuropailLeverkusen con ladi(LaPresse) serianews.comIlLeverkusen soffre i ritmi dele Scamacca ci prova al 21’, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Appena cinque minuti dopo,di Gasperini raddoppia ancora conche, dopo un errore in fase d’impostazione da parte di Adli, supera Xhaka con un tunnel e poi tira una grandissima bordata sul secondo palo alle spalle di Kovar.