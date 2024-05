L’Atalanta è la ‘Dea della vittoria’ e alza il primo trofeo europeo della sua storia | surclassati gli invincibili!

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 22/05/2024 è una data da cerchiare in rosso nel calendario dei tifosi nerazzurri:vince ilsua. La squadra di Gasperini è stata protagonista di una partita praticamente perfetta contro una squadra invincibile. Fino ad oggi. All’Aviva Stadium di Dublino è andata in scena una partita destinata ad entrare nelladel calcio italiano:l’Europa League e porta sempre più in alto il calcio italiano dopo le imprese degli ultimi anni. Il club nerazzurro non è più una sorpresa ma oggi è stato raggiunto il punto più alto del brillante percorsofamiglia Percassi. Chi sono gli? Il Leverkusen si presentava a Dublino imbattuto in stagione, da 51 partite. Di fronte una squadra protagonisti di un percorso eccezionale ma reduce dalla delusionesconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus. La finale di Europa League è stata stra-dominata.

Un doppio scontro dal duplice valore. Se dovesse battere la Fiorentina in semi finale di Coppa Italia, l’Atalanta non solo raggiungerebbe la terza finale dell’era Gasperini, ma potrebbe anche riuscire nell’impresa storica di qualificarsi per la prima volta per disputare la Supercoppa Italiana. bergamonews

Firenze. La peggior Atalanta del 2024 lascia Firenze con un risultato negativo di per sé, ma non così tanto se si considera il quadro d’insieme. La Dea al Franchi non brilla , perde 1-0 contro una Fiorentina nettamente più convincente, ma nell’ottica del match di ritorno al Gewiss Stadium del 24 aprile ogni scenario è ancora aperto, anzi, spalancato. bergamonews

Bergamo, 4 maggio 2024 – sospiro di sollievo per L’Atalanta . L’infortunio occorso a Sead Kolasinac al quarto d’ora del primo tempo giovedì a Marsiglia non è uno s tira mento muscolare, che avrebbe chiuso anticipatamente la stagione del giocatore. Notizie incoraggianti sono arrivate dagli esami strumentali, cui è stato sottoposto questo pomeriggio il 31enne difensore bosniaco uscito zoppicante a Marsiglia, che hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale . sport.quotidiano

Atalanta - Bayer Leverkusen, in corso la finale di Europa League: risultato è 3 - 0. DIRETTA - Al 43' altra occasione per l'Atalanta: Scamacca serve De Ketelaere, che si accentra e calcia dal limite, ma Kovar para. Il primo tempo finisce 2 - 0 per gli uomini di Gasperini. In corso il secondo ...

Atalanta Bayer Leverkusen, cambio OBBLIGATO per Gasperini: Kolasinac NON CE LA FA. Le condizioni - Koalsianc alza la bandiera bianca al termine del primo tempo: al suo posto entra Giorgio Scalvini per la ripresa Cambio obbligato per l'Atalanta Gian Piero Gasperini all'intervallo. Poco prima di riprendere il gioco dopo la pausa, Kolasinac fa segno ...