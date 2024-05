L’Atalanta chiude l’imbattibilità del Bayer Leverkusen | la striscia si ferma a 51

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ha spento i sogni del, che trova così la prima sconfitta stagionale. Nella finale di Europa League di Dublino gli orobici hanno trionfato 3-0, ponendo fine all’incredibiledi imbattibilità delle Aspirine da 51 partite che durava da tutta la stagione. L’annata perfetta in Bundesliga con 28 vittorie e 6 pareggi ha regalato agli uomini di Xabi Alonso il titolo tedesco, ma a fronte della sconfitta nell’atto conclusivo della seconda competizione europea non riuscirà dunque il ‘tripletino’, che avrebbe potuto completarsi con la finale di Coppa di Germania di sabato 25 maggio contro il Kaiserslautern.delera già stata a rischio nella semifinale di ritorno, quando fino al minuto 82 la Roma di De Rossi stava vincendo alla BayArena per 2-0 grazie alla doppietta di Paredes, ma l’autogol di Mancini e la rete nel recupero di Stanisic hanno consegnato la qualificazione ai rossoneri, mantenendo intonso anche lo score stagionale.