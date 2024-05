L’Atalanta alza l’Europa League e sfata il tabù trofei L’anno prossimo sogno scudetto?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Bergamo, 22 maggio 2024 –è arrivata in cima alla vetta inseguita da anni, conquistandoche qualifica anche alla Supercoppa Europea che si disputerà a Varsavia il14 agosto. Il trofeo vinto a Dublino, battendo nettamente per 3-0 il favorito Bayer Leverkusen, annichilito in meno di mezz’ora dalle reti del fenomeno Lookman, corona anni di lavoro e di risultati ad altissimo livello (basti pensare alle quattro qualificazioni alla Champions in sei anni) per la società nerazzurra che ha sollevato al cielo irlandese la coppa europea dopo aver perso finali di Coppa Italia, dopo aver collezionato tre terzi posti e un quarto in campionato, dopo aver sfiorato nel 2020 una semifinale di Champions persa nel tempo di recupero.to Tanti piazzamenti prestigiosi, tanti virtuali terzi o secondi gradini dei podi, mai un trofeo da mettere in bacheca: è arrivato finalmente! È arrivato nelmigliore della storia nerazzurra, quattro giorni dopo aver conquistato la quarta qualificazione alla prossima Champions, sette giorni dopo aver giocato la finale di Coppa Italia, persa contro la Juventus per 1-0, ma senza perdere fiducia, morale o sicurezza.