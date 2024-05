Lascia per il programma Rai Amici - indiscrezione bomba su Alessandra Celentano | la maestra chiarisce

(Di mercoledì 22 maggio 2024)23 si è da poco concluso con il trionfo di Sarah Toscano, ma per il talent di Maria De Filippi è già il momento di ripartire. Nelle ultime ore, infatti, sono circolate molte indiscrezioni riguardo al futuro di alcuni insegnanti. La prima a finire sotto la lente di ingrandimento è stata Anna Pettinelli. Secondo alcuni rumor la sua esperienza adsarebbe arrivata agli sgoccioli, al suo posto potrebbe tornare Veronica Peparini. >>“Lo hanno arrestato”. Angelina Mango, la notizia choc confermata poco fa. Spuntano dettagli inquietanti Una voce in attesa di conferma mentre sembra certo il destino di, lapiù iconica delha deciso di rompere il silenzio dopo essere stata accostata ad unRai: Ballando con le stelle. Lo ha fatto nel corso di una lunga intervista a Superguida tv.

