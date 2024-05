Lascia la moglie e va a vivere nella stessa strada con l’amante | ora dovrà risarcirla

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Niente è per sempre e anche i matrimoni possono finire dopo decenni. Tuttavia è davvero difficile accettare che il proprio partner vada aconproprioa poche decine di metri dalla propria abitazione. Ed è esattamente quello che è successo ad una donna di Sant’Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, una casalinga 59enne che è stata piantata in asso dal marito dopo quasi 40 anni di matrimonio. Il peggio però per la povera donna doveva ancora venire. Oltre il danno, la beffa Secondo il racconto della donna, l’uomo improvvisamente un giorno dalla sera alla mattina ha deciso dirla per andare acon la sua amante. Inoltre avrebbe anche smesso di versarle i soldi necessari per pagare il mutuo della casa e, dall’agosto del 2023, è andato acon la nuova compagnadove l’exvive con uno dei figli.