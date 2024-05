L’APPUNTAMENTO Bianchi protagonista al Tressa Summer Camp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tommasosarà il testimonial delestivo organizzato dal 10 al 15 giugno a Ponte adall’Asdper ragazzi dai 6 ai 13 anni. Come spiega il Fol, il capitano della Robur sarà presente la mattina del 15 giugno e tirerà qualche calcio al pallone per poi concedersi a foto e autografi. Il, negli anni, ha coinvolto nomi noti del mondo del calcio, da Pietro Mariani a Walter Novellino, fino all’ex Juventus e Pisa Gerry Cavallo, presente in questa edizione 2024. "Abbiamo pensato a una figura che ricreasse il senso di appartenenza alla squadra della propria città: Tommaso è undella rinascita del calcio senese" spiega Cosimo Stabile, marito di Luigia Sardo, organizzatrice delcon Danielo Pasquini e Renato Ciacci. Stabile ha tenuto in formain estate, come preparatore atletico del Belvedere, squadra grossetana di Promozione.