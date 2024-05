Lanzafame | Allegri è stato un vincente Thiago Motta rivelazione - il giusto profilo per la nuova Juventus

(Di mercoledì 22 maggio 2024): ”Non saprei esprimermi sull’esonero di, perché questa è una vicenda che coinvolge soltanto soltanto le parti interessate e non conosco i dettagli” La redazione di News.Superscommesse.it ha raggiunto in esclusiva Davide. L’ex calciatore, in quest’intervista, ha condiviso i propri pensieri sulle squadre che hanno contraddistinto la propria carriera, tra cui Barie Parma, oltre che trattare i temi di Serie A e i prossimi Europei di calcio. In questo estratto,dà il suo giudizio sul lavoro complessivo diallae su, indiziato numero uno per la panchina bianconera. Davideè cresciuto nelle giovanili dellaper tantissimo tempo. A riguardo della squadra attuale, che idea si è fatto dell’esonero di? Inoltre, chi sceglierebbe come prossimo allenatore dei Bianconeri? ”Non saprei esprimermi sull’esonero di, perché questa è una vicenda che coinvolge soltanto le parti interessate e non conosco i dettagli.

