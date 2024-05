L’anno scolastico che verrà Addio Milano | 5 500 cattedre libere Bergamo e Sicilia le mete predilette

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Si sono "liberate" 5.596dopo i trasferimenti e i pensionamenti. Chiuse le operazioni di mobilità dei docenti, si fa il punto sui posti liberi per le immissioni in ruolo nelle scuole di. Resta il tema della "fuga" in altre province e regioni: 798 hanno chiesto di lasciare, tra loro 135 maestri dell’infanzia, 313 delle elementari, 154 professori delle medie e 196 delle superiori. Le destinazioni? All’interno della Lombardia lesono, Brescia e Monza e Brianza. Chi si affaccia oltre regione punta soprattutto a un posto in, Campania, Calabria e Lazio. "Nelle scuole dell’infanzia saranno 185 i posti liberi più 146 di sostegno – tira le somme Massimiliano Sambruna, segretario generale Cisl Scuola–, nelle primarie 1.527 sul sostegno e 1.234 sul posto comune; alle medie sono 436 sul sostegno e 586 sulle materie; alle superiori ora abbiamo 74 posti liberi sul sostegno e 1.