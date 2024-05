L’analisi del volo Londra-Singapore | perché una turbolenza ha provocato un morto e oltre 50 feriti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) I meteorologi si affidano ad algoritmi, satelliti e sistemi radar per previsioni aeronautiche dettagliate, e segnalano dove e quando potrebbero verificarsi le turbolenze. Rimane però ancora difficile però garantire la previsione in tempo utile se si tratta di unain area chiara.

Aifi: bene semplificazione Legge Capitali ma serve piu' attenzione a private capital - In primo luogo, spiega l'associazione in una nota, e' necessario favorire, come in altri Paesi, l'investimento di una quota del risparmio gestito verso strumenti di private capital. Poi, per ...

Il giallo dell'influencer Siu, ricoverata in fin di vita con un buco al petto. Il marito: "È caduta in casa" - L'inchiesta Sul caso sta indagando la procura di Biella che spera, scrive il Corriere della Sera , ... Al momento, però, nessuna conferma sul titolo di reato con il quale è stato aperto il fascicolo e ...