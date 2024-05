L’analisi del coach | La svolta in attacco Lundberg? Infortunio importante - difficile torni a breve Banchi | Una prova autoritaria

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Soddisfatto e anche un po’to da una serie dove ha dovuto fare i conti con tanti fattori diversi, Lucaanalizza questa vittoria partendo con gli elogi per la sua Virtus. "La nostra è stata una prestazione– spiega ilbianconero –, siamo stati capaci di rigenerare le energie fisiche e nervose per imprimere la giusta direzione alla partita fin dai primi minuti. Penso sia giusto sottolineare come la squadra nell’arco dell’intera serie abbia cercato di andare oltre le difficoltà che si sono manifestate, fino alla vigilia e all’inizio della serie sembravamo essere in una direzione ideale ma poi la vita insegna che devi saper reagire alle difficoltà, alcune imprevedibili altre a cui va riconosciuto il merito ai nostri avversari. Uno dei meriti principali della V nera è stato quello di raffreddare l’di Tortona.

