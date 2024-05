L’America ha trovato l’Inter Il tempo è già scaduto per Zhang Club a Oaktree | ora serve il progetto Marotta garante della continuità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un sogno svanito, perduto fra misteri impenetrabili e verità mai dette, accanto a proclami sventolati via “social“. Una storia sbriciolata soprattutto da debiti non saldati. Le conferme erano già arrivate lunedì nel corsocena per i festeggiamentiseconda stella al Castello Sforzesco, con messaggi rassicuranti dei nuovi proprietari alla dirigenza nerazzurra: "Tranquilli, va tutto bene". Ieri solo un rumoroso silenzio, nessun colpo di scena sul gong: alle 19 gli uffici di VialeLiberazione si erano svuotati. Dopo 8 anni di gestione e sette trofei messi in bacheca finisce l’era Suning al. Il. Steven, attraverso la Great Horizon Srl (società lussemburghese in cui sono state piazzate le quote dei nerazzurri), non è riuscito a restituire al fondonei termini previsti i 275 milioni di euro ricevuti in prestito nel 2021 al 12% di tasso d’interesse (totale di circa 380 milioni di euro).