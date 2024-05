L’allarme del Pentagono | La Russia ha lanciato un’arma contro-spaziale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Laavrebbein orbitache condivide l’orbita con un satellite statunitense. A dichiararlo è il portavoce del Dipartimento della Difesa Patrick Ryder. “Lahaun satellite nell’orbita terrestre bassa che, a nostro avviso, è probabilmentepresumibilmente in grado di attaccare altri satelliti nell’orbita terrestre bassa”, ha detto Ryder.Leggi anche: Cosmos-2553, il satellite di Putin: cosa può fare l’arma nucleare che spaventa gli UsaLeggi anche: La guerra si avvicina all’Italia. La mossa di Putin che sfida l’Europa e la Nato ai nostri confini Secondo Ryder, laha inserito il suo satellite nella stessa orbita di un satellite governativo statunitense e le sue caratteristiche sono simili a quelle delle armi-spaziali russe messe in orbita nel periodo 2019-2022.

