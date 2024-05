L’Albo d’Oro dell’Europa League | la coppa torna in Italia dopo 25 anni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) E’ apoteosi per il calcionola vittoria dell’Atalanta in Europa. L’ultimo atto di Dublino contro il Leverkusen si è concluso sul netto risultato di 3-0 grazie alla tripletta di uno straordinario Ademola Lookman. L’Atalanta diventa la prima squadrana a conquistare l’Europa, 25il Parma quando ancora si chiamavaUefa. I nerazzurri superano nettamente il Bayer Leverkusen, a cui infliggono il primo ko stagionale51 partite senza sconfitte. Per l’Atalanta si tratta del primo trofeo europeo della sua storia. Secondo titolo in 117di storia per la società orobica,ladel 1963. Primo trofeo in carriera per il tecnico nerazzurro Gasperini, forse al passo d’addio, che mette il punto esclamativo a ottostraordinari a Bergamo. AlbodellaUefa 1971-1972 – Tottenham (Inghilterra) 1972-1973 – Liverpool (Inghilterra) 1973-1974 – Feyenoord (Paesi Bassi) 1974-1975 – Borussia Moenchengladbach (Germania) 1975-1976 – Liverpool (Inghilterra) 1976-1977 – JUVENTUS () 1977-1978 – PSV (Paesi Bassi) 1978-1979 – Borussia Moenchengladbach (Germania) 1979-1980 – Eintracht Francoforte (Germania) 1980-1981 – Ipswich Town (Inghilterra) 1981-1982 – IFK Göteborg (Svezia) 1982-1983 – Anderlecht (Belgio) 1983-1984 – Tottenham (Inghilterra) 1984-1985 – Real Madrid (Spagna) 1985-1986 – Real Madrid (Spagna) 1986-1987 – IFK Göteborg (Svezia) 1987-1988 – Bayer Leverkusen (Germania) 1988-1989 – NAPOLI () 1989-1990 – JUVENTUS () 1990-1991 – INTER () 1991-1992 – Ajax (Paesi Bassi) 1992-1993 – JUVENTUS () 1993-1994 – INTER () 1994-1995 – PARMA () 1995-1996 – Bayern Monaco (Germania) 1996-1997 – Schalke 04 (Germania) 1997-1998 – INTER () 1998-1999 – PARMA () 1999-2000 – Galatasaray (Turchia) 2000-2001 – Liverpool (Inghilterra) 2001-2002 – Feyenoord (Paesi Bassi) 2002-2003 – Porto (Portogallo) 2003-2004 – Valencia (Spagna) 2004-2005 – Cska Mosca (Russia) 2005-2006 – Siviglia (Spagna) 2006-2007 – Siviglia (Spagna) 2007-2008 – Zenit San Pietroburgo (Russia) 2008-2009 – Shakhtar Donetsk (Ucraina) Albo2009-2010 – Atletico Madrid (Spagna) 2010-2011 – Porto (Portogallo) 2011-2012 – Atletico Madrid (Spagna) 2012-2013 – Chelsea (Inghilterra) 2013-2014 – Siviglia (Spagna) 2014-2015 – Siviglia (Spagna) 2015-2016 – Siviglia (Spagna) 2016-2017 – Manchester Utd (Inghilterra) 2017-2018 – Atletico Madrid (Spagna) 2018-2019 – Chelsea (Inghilterra) 2019-2020 – Siviglia (Spagna) 2020-2021 – Villarreal (Spagna) 2021-2022 – Eintracht Francoforte (Germania) 2022-2023 – Siviglia (Spagna)2023-2024 – Atalanta () L'articolo CalcioWeb.

