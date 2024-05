L' AI mette a rischio 200mila statali | gli effetti degli algoritmi sul lavoro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Intelligenza Artificiale, amica o nemica? Della serie, può aiutare a lavorare meglio la metà dei dipendenti della Pubblica amministrazione. Ma puòrne aoltre 200 mila, assistenti amministrativi con qualifiche basse, che potrebbero diventare facilmente sostituibili. A puntare la lente sul possibile impatto dell'Intelligenza Artificiale sulpubblico è l'indagine che ieri mattina Fpa (società del gruppo Digitale360) ha presentato in apertura di Forum Pa 2024. Proprio nel giorno in cui l'Europa ha dato il via libera definitivo all'AI Act, la prima legge al mondo che regola le tecnologie di ultima generazione. E che classifica diversi tipi di intelligenza artificiale in base al livello di: i sistemi di IA che presentano unlimitato saranno soggetti a obblighi di trasparenza molto leggeri, mentre quelli che potrebbero causare danni alla società, quindi considerati ad alto, saranno tenuti a soddisfare una serie di requisiti e obblighi per accedere al mercato dell'Ue.