Ladri rubano condizionatori all' Università di Biomedicina a Palermo

Furto all'università, i ladri staccano la corrente per rubare i condizionatori: "Anni di ricerca in fumo" - Furto all'università, i ladri staccano la corrente per rubare i condizionatori: "Anni di ricerca in fumo" - Anni di ricerca perduti per il furto di una decina di condizionatori all’università. La scorsa notte i ladri hanno colpito il Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata ... palermotoday

