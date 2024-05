L’accusa ingiusta contro Israele e le difese sbagliate di Israele sui crimini di guerra

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Con amara ironia ci si potrebbe pure compiacere che le imputazioni del procuratore della Corte penale internazionale (Cpi), Karim Ahmad Khan,Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant almeno derubrichinodi genocidioin quella didil’umanità (un piccolissimo passo indietro nell’orrore) e sno le responsabilità collettive degli israeliani ai danni dei gazawi, concentrandosi su quelle individuali del premier e del ministro della Difesa (un piccolissimo passo avanti nella decenza), pur ragguagliando la loro condotta a quella di Ismail Haniyeh e Yahya Sinwar (un gigantesco salto nel vuoto dell’assurdo e del ridicolo). Viviamo in un mondo in cui i pogrom, ufficialmente, non vengono dal nulla, ma – come è ovvio – dagli ebrei, in cui la legittimità dell’odio anti-ebraico dipende dal contesto delle supercazzole anti-colonialiste e anti-imperialiste in cui viene risciacquato e in cui aggredire gli ebrei per strada non fa più notizia e, se fa notizia, suscita più fastidio per il vittimismo degli aggrediti che scandalo per la protervia degli aggressori.