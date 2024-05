L’accordo Italia-Libia lancia la sfida a Parigi

Pepe Escobar: "Raisi aveva costruito un esercito fortissimo, gli americani non se lo aspettavano" - Benvenuto in Italia Sig. Escobar, e grazie per ...anni di unipolarismo angloamericano 'Crollata l'... L'Iraq era nella lista: Iraq, Siria, Libia, Somalia ... non disse che era d'accordo con lui, ma comprese ...

Uno sputo su un mucchietto di fango - ... in Italia, non sentiamo sparare un colpo. Eppure ... Nella città di Brighton, nel Sussex, l'IRA fece ... Armenia e Azerbaigian firmarono un accordo per il ... quello del generale Khalifa Haftar in Libia ...