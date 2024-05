La versione di Paolo | Volevo un film sull’amore Un viaggio verso la libertà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La grande bellezza, la grande bellezza di Napoli e Capri, la grande bellezza della protagonista, l’esordiente Celeste Dalla Porta, che esplodono in Parthenope diSorrentino, unicoitaliano in concorso a Cannes. Cannes dove, esattamente vent’anni fa – il 21 maggio 2004 – Sorrentino esplose alla fama internazionale con Le conseguenze dell’amore. Un giorno al quale tiene molto: quasi tutte le altre volte, i suoisono stati presentati a Cannes lo stesso giorno, 21 maggio. "Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male", diceva sornione Eduardo de Filippo. In una mattina che rifulge di sole e di vento, Sorrentino e il suo cast stellare – Gary Oldman, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli, Isabella Ferrari, Celeste Dalla Porta – affidano le loro riflessioni sulai telefonini e ai taccuini dei giornalisti, qualche istante prima del tappeto rosso.