La vera stabilità è data dagli elettori

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Non mi paiono avere alcun fondamento le preoccupazioni di Liliana Segre a proposito del premierato manifestate la scorsa settimana a Palazzo Madama. A Segre non piace l’elezione diretta del presidente del Consiglio, che anzi giudica pericolosa. Ho molto rispetto per Liliana Segre e la sua storia e sono dispiaciuto, oltre che allarmato, per le minacce che riceve in quanto vittima e testimone delle atrocità del nazifascismo. Tuttavia, la considerazione che ho di lei non mi impedisce di dire che non mi paiono avere alcun fondamento le preoccupazioni a proposito del premierato manifestate la scorsa settimana a Palazzo Madama. A Segre non piace l’elezione diretta del presidente del Consiglio, che anzi giudica pericolosa. In che cosa consista la minaccia è presto detto. La scelta del premier da parte degli italiani, secondo la senatrice a vita, garantirebbe unafittizia, ma produrrebbe - cito testualmente - «un’abnorme lesione della rappresentatività del Parlamento».