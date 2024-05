La tv israeliana diffonde il video di cinque soldatesse rapite da Hamas | Cani - vi schiacceremo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Vengono fatte sedere spalle al muro, con le mani legate dietro alla schiena, con bocche e visi insanguinati. L’ultimodi un battaglione dia Gaza sta facendo il giro dei social e delle tv israeliane, finendo per essere commentato anche dal primo ministro Benjamin Netanyahu, perché mostraisraeliane finite nelle mani dei miliziani del partito armato palestinese nel corso dell’attacco del 7 ottobre scorso al kibbutz di Nahal Oz. “Sono scioccato dalche documenta il rapimento delle nostre care– ha commentato il premier – Continueremo a fare di tutto per riportarle a casa”. Uno stimolo in più, sostiene, per continuare la guerra: “La brutalità dei terroristi dinon fa che rafforzare la mia determinazione a lottare con tutte le mie forze fino all’eliminazione di, per garantire che ciò che abbiamo visto stasera non accada mai più”.