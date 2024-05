La tragedia del caso Mori è che non è l’eccezione - ma la regola

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nel giorno del suo ottantacinquesimo compleanno, il generale dei carabinieri Mario, ex comandante del Ros ed ex direttore dei servizi segreti, si è visto recapitare un avviso di garanzia dalla procura di Firenze per le stragi del 1993. Per la precisione, si legge su Repubblica, per non avere rivelato «mediante doverose segnalazioni e/o denunce all’autorità giudiziaria, ovvero con l’adozione di autonome iniziative investigative e/o preventive, gli eventi stragisti» di cui sarebbe stato informato già nel 1992. L’articolo prosegue spiegando che l’anno scorsoavrebbe confermato ai magistrati toscani di avere ricevuto la segnalazione ma di non averla considerata attendibile. Personalmente, trovo però più utile di ogni altro dettaglio il boxino in cui sono riassunti gli episodi precedenti della vicenda giudiziaria di, che riporto di seguito a beneficio del lettore.