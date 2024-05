La tappa 18 del Giro d’Italia 2024 | percorso e altimetria Arrivo a Padova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Passo Brocon, 22 maggio- Non ci saranno salite di rilievo nella18 del. Si tira il fiato alla corsa rosa dopo l’in cima a Passo Brocon con una frazione per velocisti con finale a. Sarà l’ultima occasione per ‘riposare’ prima della doppietta in quota tra Sappada e Monte Grappa. Intanto, nelladiciassette c’è stato l’assolo di Georg Steinhauser, che ha chiuso vincendo in fuga solitaria davanti a Tadej Pogacar, scattato nel finale ma non con l’intento di conquistare la sesta vittoria di. Bene Antonio Tiberi, giunto a 18” da Pogacar e capace di conquistare l’abbuono per il terzo posto sfruttando le difficoltà di Ben O’Connor, che è rimasto staccato negli ultimi 4 chilometri di salita. Assieme a Tiberi sono giunti Thomas, Martinez, Rubio e Bardet. La situazione in classifica La situazione sul Passo Brocon è rimasta tranquilla.