La storia dello Stato della Palestina e chi lo ha riconosciuto finora

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Parigi, 22 maggio 2024 – L’annuncio di Norvegia, Spagna e Irlanda di riconoscere unocambia gli equilibri mondiali, rompendo con la posizione a lungo sostenuta dalle potenze occidentali, secondo cui unopalestinese può nascere solo nell’ambito di una pace negoziata con Israele. Un annuncio, quello dei tre Paesi europei, che arriva dopo 7 mesi di guerra di Israele a Gaza, partita dall’attacco di Hamas del 7 ottobre. Secondo l'Autorità Palestinese, che ha poteri limitati in alcune partiCisgiordania occupata, 142 dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite riconoscono già unodi. Tra questi vi sono molti Paesi mediorientali, africani e asiatici, ma non gli Stati Uniti, il Canada, la maggior parte dell'Europa occidentale, l'Australia, il Giappone e la Corea del Sud. Ad aprile, gli Stati Uniti hanno usato il loro veto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per impedire la richiesta palestinese di diventare unomembro a pieno titolo delle Nazioni Unite.