La Statale di Milano si arrende agli studenti pro Palestina

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Mentre l'Università di Firenze vive la sua giornata di ignominia con la stella di David incisa sulla porta di un docente da mani (insanguinate?) simili a quelle che facevano altrettanto nel Terzo Reich (tanto per dimostrare che il cedimento del Senato accademico che sotto pressione proPal ha approvato una mozione che chiede il cessate il fuoco a Gaza) l'Universitàdisi limita, con una cedevolezza già più volte esibita, ad alzare bandiera bianca. E adrsi a chi non solo senza legittimità occupa cortili e corridoi, ma lede i diritti di tutti glie persino deglifuturi. Con uno scarno comunicato – "A causa dell'occupazione in corso, l'Universitàdirimanda l'Open Day, previsto inizialmente per sabato 25 maggio, a sabato 22 giugno 2024" – l'ateneo ha dimostrato di non essere in controllo della situazione e di non essere in grado di garantire un evento programmato (i manifesti di invito all'Open Day di Festa del Perdono sono ben visibili in città) cedendo a poche decine di facinorosi.