La solitudine - cinque consigli per affrontarla al meglio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Laè il sentimento del secolo. I giovani, sempre più soli, sono i testimoni di un fenomeno preoccupante MILANO – Il dizionario inglese, a differenza dell’italiano, distingue tra due parole apparentemente simili, alone e lonely, cariche di un significato totalmente diverso: alone porta con sé una sensazione consapevole, una realtà dei fatti che possiamo accettare, mentre lonely è il carico emotivo associato alla, troppo spesso doloroso e difficile da controllare. Sentirsi soli non è affatto un’eccezione, anzi: cresce preoccupantemente il fenomeno della, che emerge come un’ombra persistente nelle vite di molti, tanto che più del 30% degli italiani riporta di aver trascorso almeno tre giorni senza conversare con un’altra persona faccia a faccia. A farne le spese, come spesso succede, sono soprattutto i più giovani.

