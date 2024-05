La sirena di Starbucks® si tuffa a Napoli | secondo store in Campania Partnership con Percassi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) S’inaugura domani, nella suggestiva cornice della Galleria Umberto I di, ildella. Il negozio, aperto incon, partner licenziatario esclusivo del brand in Italia, è il 38° in Italia e porta con sé 30 nuovi posti di lavoro. Ogni partner (dipendente) sarà seguito lungo tutto il percorso professionale grazie a un’offerta di corsi di formazione e aggiornamento. (foto di Alessandro Spagnuolo) Napule è mille culure, un concentrato di vita e tradizione. La cultura italiana del caffè è stata l’ispirazione per l’iconica esperienzainiziata 40 anni fa e il nuovosorgerà proprio nel cuore di uno dei più importanti fulcri della tradizione e dell’artigianato del caffè dell’Italia. Progettato con rispetto per integrarsi nel centro storico di, patrimonio mondiale dell’Unesco, all’interno della Galleria Umberto I il negozio accoglierà sotto le volte in vetro della struttura cittadini locali e turisti.

