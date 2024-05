La sfida stile masterchef tra i sette alberghieri Vince il Santa Chiara

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Niente telecamere, ma un maxischermo. Attraverso quello la giuria in sala vedeva i cuochi e i pasticceri di domani affrontarsi a colpi di mestoli. Apolf (agenzia provinciale per l’orientamento, il lavoro, la formazione) ha ospitato ieri la versione pavese di, il 1° Challenger food & drink della provincia di Pavia. All’iniziativa hanno partecipatoistituti, che si sono cimentati in una competizione enogastronomica a 360 gradi con una forte attenzione alle eccellenze della provincia, di fronte a una giuria composta da chef e sommelier territoriali affermati. La scuola vincitrice del contest è stata ildi Stradella con gli studenti Samuel Moro, Cristina Andrea Lacatus, Nicolò Grossi, Stefano Del Rosario, Francesca Bidica, Karima Biyar. Lo studente vincitore dellasul cocktail è stato Diego De Franco del Centro professionale Apolf di Pavia.

