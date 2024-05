La scure dell’AI sui dipendenti pubblici | A rischio 200mila posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ci mancava l’algoritmo a gettare un’ombra sul futuro dei. Sui quali, nei prossimi anni, si abbatterà ladell’Intelligenza Artificiale, mettendo aoltredi. La tecnologia, infatti, avrà un importante impatto suidella PA e 1,8 milioni di loro (su 3,2 complessivi) dovranno farci i conti. Tra questi, l’80% dovrebbe riuscire a integrare l’AI nel suo, mentre il 12% (circa 218mila persone) rischia di essere sostituito. L’8% (circa 154mila, tra cui molte professioni del settore sanitario e diplomatico) è in una zona ambigua tra potenziali sinergie e rischi di sostituzione. L’allarme, contenuto in una ricerca del Forum PA, suona proprio nel giorno in cui il Consiglio Ue dà il via libera definitivo all’unanimità all’AI Act, la legge europea (prima al mondo in materia) che disciplina lo sviluppo, l’immissione sul mercato e l’uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale, dettando una serie di obblighi a fornitori e sviluppatori di sistemi in base ai diversi livelli diidentificati.