La salute dei bambini a rischio - mancano i pediatri

(Di mercoledì 22 maggio 2024) AGI - C'è un problema di carenza deiin Italia: nealmeno 827, due su tre in Lombardia, Piemonte e Veneto. Con oltre 1.000per pediatra in Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta e Bolzano. E non basta: entro il 2026 sono previsti oltre 1.700 pensionamenti, ma non c'è nessuna certezza sul ricambio generazionale. È quanto riporta un'analisi della Fondazione Gimbe sulla situazione deidi libera scelta nel nostro Paese. "L'allarme sulla carenza di PLS - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione - oggi è sollevato da genitori di tutte le Regioni, da Nord a Sud. Le loro testimonianze evidenziano problemi burocratici, mancanza di risposte da parte delle ASL,con un numero eccessivo di assistiti e impossibilita' di iscrivere i propri figli al pediatra di famiglia, mettendo potenzialmente ala, soprattutto dei più piccoli e dei più vulnerabili".