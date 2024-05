Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Da un lato le conquiste territoriali registrate sul campo di battaglia in Ucraina, dall’altro quelle che lavorrebbe portare a casa con ungovernativo. Come riferisce il sito del Moscow Times, le autorità di Mosca hanno deciso unilateralmente dimarittimi del Paese guidato da Vladimircon lae lanel Mar. Il quotidiano di informazione, a riprova delle sue rivelazioni, ha pubblicato il progetto digovernativo del Cremlino. L’atto è stato redatto dal Ministero della Difesa russo, guidato da Serghei Lavrov, e sostanzialmente propone di approvare un elenco di coordinate geografiche che definiscono la larghezza della costa continentale, del mare territoriale russo e delle isole delche altereranno il confine nella regione-exclave occidentale di Kaliningrad. “L’approvazione del progetto stabilirà un sistema di linee di base diritte mancante sulla parte meridionale delle isole russe nell’est del Golfo divicino a Baltiysk e Zelenogradsk, e ne consentirà l’utilizzo come acque interne”, si legge nel documento.