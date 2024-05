La Russia vuole modificare i confini marittimi con la Lituania e la Finlandia nel Mar Baltico Vilnius | Escalation contro Nato e Ue

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024)con lae lanel Mar: è questo il progetto del ministero della Difesa russo che ha proposto unilateralmente – secondo quanto reso noto dall’agenzia Tass – una variazione deidella Federazione Russa, a seguito di “un cambiamento dei limiti esterni delle acque territoriali”. La diffusione della notizia aumenta la tensione con i Paesi confinanti: “Un’evidentelae l’Ue”, l’ha definita il ministro degli Esteri lituano, mentre il primo ministro finlandese ha affermato di “non vedere al momento motivi di maggiore preoccupazione”. Il Cremlino non smentisce – Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha smentito la notizia, sottolineando che il livello delle tensioni, specie in questa regione, “richiede relativi passi per garantire la sicurezza nazionale“.