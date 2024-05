La Roma sogna la Champions League | sei squadre italiane qualificate se l’Atalanta finirà quinta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Laadesso vede da vicino, vicinissimo, la possibilità di conquistare la qualificazione allada sesta in classifica. Si è avverata infatti la prima delle due discriminanti che possono portare i giallorossi nella coppa più prestigiosa, entrambe sono legate al. La Dea, infatti, con la partita perfetta contro il Bayer Leverkusen, ha vinto l'Europae si è qualificata alla competizione più importante a livello Uefa in questo modo. Adesso, per i giallorossi, la speranza è che gli stessi nerazzurri di Gasperini chiudano il campionato al di fuori delle prime quattro posizioni. Solo in questo modo, infatti, il posto aggiuntivo guadagnato dall'Italia per unapartecipante alla, scalerebbe alla sesta classificata, e dunque allache è certa di chiudere in sesta posizione (a pari punti con la Lazio sarebbe avanti per scontri diretti).