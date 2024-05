‘La rasoiata’ di Ballan | Giro - Tour e Vuelta per Pogacar? Non sarei sorpreso | sembra una 250 contro delle 125…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) STEINHAUSER HA COLTO L’ATTIMO Steinhauser è andato molto forte, perdendo poco nel finale. È stato astuto nel cogliere l’attimo e andando in fuga al momento giusto. Mi ha stupito che nel pezzo duro della salita, nonostante dietro ci fosse bagarre, ha perso poco, quindi è stata una vittoria meritata.INFASTIDITO DALL’ATTACCO DI MARTINEZ? Credo che Martinez l’attacco l’abbia fatto per prendere un po’ di vantaggio su Thomas nella corsa al secondo posto. Può anche essere chel’abbia un po’ interpretato come un attacco alla maglia rosa. Alla fine lo sloveno ha dato un segno anche oggi della sua supremazia, li ha staccati di nuovo tutti, dietro si corre per il secondo posto e basta. DAVVEROSTA PENSANDO A VINCEREè fattibile, con ladiventa un po’ più difficile. Ad inizio stagione non è che sia andato piano…La condizione per tutti questi mesi è difficile tenerla.