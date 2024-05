La Rai sceglie Carlo Conti per il Sanremo post Amadeus; è la vittoria del classico

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Afatti, il primo a telefonargli per congratularsi è stato Fiorello: fosse stato ancora in onda si sarebbero divertiti assai. Poi è arrivatoa complimentarsi: sì,sarà il nuovo conduttore del Festival di2025 con l’upgrade a direttore artistico. Notizia arrivata alle 8 del mattino sul Tg mentre lui, da casa, diceva grazie mille: «Itornano. Torno adopo sette anni. Cercherò di riprendere quel lavoro fatto, portato avanti alla grande dalle due edizioni fatte da Claudio Baglioni e dalle cinque, alla grandissima, di». E ha aggiunto: «Ho accettato grazie al grande affetto della nostra azienda, dall'amministratore delegato al direttore generale al direttore intrattenimento, fino alla signora delle pulizie, ai cameramen, ai tecnici, ho sentito questo tifo per me che mi ha fatto dire: torniamo.