La Rai ha deciso | Stefano De Martino sarà il nuovo conduttore di Affari Tuoi

Affari Tuoi 2024/2025: è (quasi) ufficiale Stefano De Martino conduttore - Affari Tuoi 2024/2025: è (quasi) ufficiale stefano De martino conduttore - Si attende l’ufficialità ma sembrerebbe cosa fatta: stefano De martino condurrà la prossima edizione di Affari Tuoi al posto di Amadeus che, com’è noto da tempo, da settembre lavorerà su Nove. A rilan ... msn

Quali co-conduttrici calcheranno l'Ariston insieme a Carlo Conti, nuovo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025 - Quali co-conduttrici calcheranno l'Ariston insieme a Carlo Conti, nuovo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025 - L’idea è di alternare e di proporre qualcosa di diverso [...]", ha ironizzato in diretta tv. Possibilità per stefano De martino a Sanremo 2025 Le voci vanno e vengono, ma una cosa è certa: qualora la ... alfemminile

Carlo Conti a Sanremo 2025, pioggia di critiche: «Hanno scelto l'usato garantito». Sui social plebiscito per Cattelan - Carlo Conti a Sanremo 2025, pioggia di critiche: «Hanno scelto l'usato garantito». Sui social plebiscito per Cattelan - E così è ufficiale, Carlo Conti sarà il conduttore artistico di Sanremo 2025 e 2026. Si era parlato di Alessandro Cattelan e stefano De martino dopo il no al sesto ... leggo