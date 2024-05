La Promessa anticipazioni spagnole | Manuel parte per la guerra - Cruz pensa che sia morto

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Grande tensione per la sorte die Curro nelle prossime puntate La. Leche arrivano dagli spoiler spagnoli rivelano infatti che i due decideranno di arruolarsi al fronte, e per molto tempo non si avranno loro notizie. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.La, Petra governante alla villa Un salto temporale nella soap ci porterà a dover dire addio a, e al momento in Petra sarà di nuovo governante della villa, pronta a rovinare la vita a Pia. Tutto sarà profondamente diverso alla villa, conche realizzerà il sogno di Petra dandole il ruolo di governante che fino a quel momento era stato di competenza di Pia. Ovviamente Petra non tarderà a esercitare il suo potere, e a farne le spese sarà proprio Pia, insieme a tutta la servitù, alla quale renderà la vita impossibile. Come se non bastasse la povera Pia dovrà anche fare i conti con il ritorno di Gregorio, che verrà scarcerato dopo aver tentato di ucciderla.