La Promessa anticipazioni oggi 22 maggio | Martina scappa dal matrimonio

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La puntata di Lain onda il 222024 su Canale 5 promette grandi colpi di scena. Scopriamo insieme cosa ci riserverà questo nuovo episodio della soap.cercherà disperatamente di evitare il, mentre Cruz affila le armi per sabotare le nozze della nipote e umiliare Margarita. Uomini e Donnedal 20 al 24: Ernesto al centro di uno scandalo! Lavuole fuggire dalLedella puntata del 222024 rivelano chesi troverà in una situazione delicata. La giovane marchesina non desidera sposare il figlio del duca e farà di tutto per sottrarsi a questo destino che le è stato imposto.tenterà di riavvicinarsi a Curro, l’unico che ha sempre amato. Nonostante le sue sincere spiegazioni, Curro, ferito dai continui rifiuti e dalla proposta diche ha appena ricevuto, si mostrerà freddo e distante.