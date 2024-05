‘La Prima Estate’ | terza edizione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Presentata alla stampa lade LaEstate, rassegna musicale internazionale a Lido di Camaiore (Lucca). Sei giorni e diciotto artisti, una line up ambiziosa e dal respiro internazionale, esclusive italiane, un palco unico a pochi passi dal mare per salutare l’arrivo della stagione più amata. LaEstate torna a Lido di Camaiore (Lucca), dal 14 al 16 giugno e dal 21 al 23 giugno, pronta a scaldare ancora una volta la sabbia della Versilia. Per due weekend, dal venerdì alla domenica, si rinnova l’appuntamento al Parco BussolaDomani, nella convinzione di offrire un’esperienza di alta qualità artistica selezionata per veri music lovers, lontani dalle classifiche e dai trend del momento. Un cartellone ricercato per veri appassionati, capace di affiancare l’alternative rock più potente al cantautorato e al soul, passando per il post punk, l’indie rock e l’elettronica.

