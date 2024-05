La presidente Rai Soldi sul caso Scurati-Bortone | Nessuna censura - ma azioni anomale Cosa ha ammesso in Commissione di Vigilanza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024) «Non possono essere attribuiti intenti censori al vertice aziendale» sul. Lo ha detto ladella Rai, Marinella, in audizione indi, parlando della mancata partecipazione di Antonioalla trasmissione Che sarà, condotta da Serena, il 25 aprile.ha quindi negato, scagionando l’intera catena di comando, lada parte di Viale Mazzini, ma hala presenza di «» e «comportamenti non usuali, avvenuti da un certo momento in poi», da parte della direzione Approfondimenti, «che non si possono ignorare perché danno un contesto e una colorazione a qualsiasi altra azione viene dopo». Per lala ricostruzione dei fatti da parte dell’amministratore delegato, Roberto Sergio, indi, lo scorso 9 maggio, «è nella sostanza corretta, ma l’audit restituisce un’immagine della vicenda più complessa di come è stata raccontata, con disallineamenti operativi e di comunicazione all’interno della direzione editoriale competente legati a una timeline degli eventi molto precisa ed è questo che mi ha indotto a una presa di posizione pubblica», ha detto