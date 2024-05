La nuova sfida dei barman? Il food pairing

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Vedere una persona sorridere mentre lavora è sempre un ottimo segno. Se poi la professione in questione si svolge dietro un bancone, tra bottiglie e bicchieri, tra lo sguardo di persone sempre diverse ogni giorno che passa, beh allora la cosa apre il cuore. È la prima cosa che colpisce (prima di assaggiare le sue creazioni) di Federica Geirola, Bar Manager al Singer Palace Hotel di Roma, un palazzo storico degli anni ’30, una volta sede italiana dell’omonima società produttrice di macchine per cucire, ed oggi rinato nelle vesti di un boutique hotel nel cuore della città eterna. Federica Geirola ha fatto della miscelazione la sua vita. Classe 1989, è la bar manager del Singer Palace Hotel di Roma. Il suo regno è il Rofftop Jim’s Bar, all’ultimo piano dell’edificio. Da qui si gode di una vista meravigliosa, ma anche e soprattutto di una cocktail list che è uno spaccato del mondo della miscelazione, dai classici senza tempo sempre più richiesti e conosciuti dagli stranieri, ai signature che creano àncore emotive, capaci di lasciare un ricordo nella mente dell’ospite.

