La nuova Parigi è all' aperto Ecco i migliori bistrot e dehors da visitare durante le Olimpiadi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Secondo le previsioni dell'ufficio del turismo di, quest’estate la capitale francese aspetta oltre 15 milioni di persone in occasione dei Giochi Olimpici che si terranno dal 26 luglio all’11 agosto. Da mesi, infatti, la città è in subbuglio e in grandi preparativi, con lavori continui e strade chiuse per work in progress. Ma c’è qualcosa che, qualsiasi cosa accada, non cambierà mai le abitudini deini, ovvero: passare del tempo in terrasse. La storica terrasse dell'Isle Saint-Louis, aperta nel 1925. In apertura, Le Lutetia Terrasses: laIn realtà non si tratta solo di una moda o di un costume, quanto di una vera e propria conquista: nell’era moderna, infatti, con la riorganizzazione urbanistica di Haussman, le vie divennero ampliate e dotate di marciapiedi, dando alla città un nuovo respiro e una comodità inedita.