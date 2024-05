La nuova disciplina degli autovelox sarà norma dal 28 maggio

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (askanews) – “Per regolare il settore dopo 13 anni di attesa abbiamo finalmente adottato il decreto chele modalità di collocazione e uso di questi. Ho firmato il mese scorso il decreto che dopo il controlloorgani contabili verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 di questo mese, quindila settimana prossima”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, al question time alla Camera. “Il decreto, frutto di un ampio confronto con gli enti locali – ha aggiunto – prevede le regole essenziali volte a garantire che glisiano utilizzati in sicurezza, dove effettivamente serve, per prevenire incidenti e tutelare gli utenti, non come ulteriore tassa”. “In particolare – ha spiegato il ministro -, glidovranno essere segnalati in anticipo ai conducenti con rispetto di distanze minime, almeno un chilometri al di fuori dei centri urbani.

